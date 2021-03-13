فيديو.. تجدد احتجاجات لبنان والمتظاهرون يخلعون بابا لمجلس النواب

جدة - نرمين السيد - وتجمع المحتجون فى ساحة الشهداء وسط بيروت، وانضم إليهم العسكريون المتقاعدون، الذين انسحبوا بعدما حاول عدد من الشبان اقتحام أحد مداخل مجلس النواب وإلقاء الحجارة على القوى الأمنية، فيما استخدمت شرطة البرلمان الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

كما قطع المتظاهرون طريق بيروت صيدا بالإطارات المشتعلة احتجاجا على تردى الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار.

وحسبما أفادت، الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام، فإن عددا من المحتجين اعتصموا أمام مداخل مجلس النواب فى ساحة الشهداء، وقاموا برمى المرفقعات والحجارة باتجاه المجلس، وسط انتشار أمنى كثيف للقوى الأمنية.

وتمكن المحتجون من كسر واقتلاع أحد الأبواب الحديدية لمدخل مجلس النواب فى وسط بيروت، بعد أن قامت القوى الأمنية برمى القنابل المسيلة للدموع بإتجاههم، فغادروا باتجاه ساحة الشهداء. وانسحب العسكريون المتقاعدون أيضا من أمام مجلس النواب.