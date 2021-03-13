اعتقال شابين يشتبه فى تخطيطهما لهجومين إرهابيين فى فرنسا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام فرنسية، فإن الشرطة اعتقلتهما فى باريس ومرسيليا يوم الأربعاء، حيث يشتبه فى تخطيطهما لهجمات مسلحة ضد قوات الأمن وخاصة ضد الجيش.

وبحسب مصادر قريبة من التحقيق، فقد تم اعتقال فتى يبلغ من العمر 17 عاما وشاب يبلغ من العمر 18 عاما من قبل شرطة المديرية العامة للأمن الداخلى فى مانتس لا جولى "إيفلين" بالعاصمة باريس، وبوش دو رون فى مدينة مرسيليا جنوبى فرنسا فى إطار تحقيقين لمكافحة الإرهاب.

وأضافت المصادر أن المشتبهين، كانا يفكران فى اتخاذ إجراءات عنيفة على الأراضى الفرنسية، وتم عرضهما على قاضى مكافحة الإرهاب يوم السبت بتهمة "تشكيل خلية إرهابية إجرامية".