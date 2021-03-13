الملك يأمر مدير مستشفى السلط بالاستقالة

دوت الخليج:- وصل جلالة الملك عبدالله الثاني السبت، إلى مستشفى السلط الجديد بعد حادثة نقص الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي التي أدت لوفيات. وقال مصدر، إن "الملك أمر مدير مستشفى السلط الجديد الاستقالة".

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