قطع الطرقات بالإطارات المشتعلة احتجاجا على الأوضاع المعيشية في لبنان .. بالفيديو

دوت الخليج :- يواصل المحتجون في لبنان، قطع الطرقات في مختلف المناطق، احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتردية، وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملة الوطنية.
هذا وتم قطع عدد من مداخل العاصمة بيروت صباح اليوم، في حين تم فتح بعضها في وقت لاحق، في حين تراجعت حدة الاحتجاجات وفتحت غالبية الطرق الرئيسة في البلاد باستثناء محافظات شمال لبنان، بحدود الظهر.
وكان لبنان قد شهد أمس الاثنين، قطع طرقات في مختلف المناطق، بعد دعوات العديد من الناشطين إلى النزول إلى الشوارع في "اثنين الغضب"، حيث يشهد لبنان احتجاجات واسعة على مدى الأيام السابقة، وقام المحتجون بإغلاق الطرقات بالإطارات المشتعلة والشاحنات.
في حين عقد الرئيس اللبناني، ميشال عون، يوم أمس، اجتماعا اقتصاديا ماليا أمنيا وقضائيا، بحضور رئيس الحكومة، حسان دياب، وعدد من الوزراء والمسؤولين، وقادة الأجهزة الأمنية، وحاكم مصرف لبنان، لمناقشة آخر الأوضاع، وإيجاد الحلول لها.
وكانت احتجاجات شعبية قد انطلقت الثلاثاء الماضي بعد بلوغ سعر صرف الدولار عتبة العشرة آلاف ليرة لبنانية، وهو مستوى متدن للغاية وغير مسبوق.
بينما لا يزال السعر الرسمي للدولار 1510 ليرات، والدولار المدعوم 3900 ليرة.
المصدر: RT
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