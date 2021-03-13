أخبار اليمن : قوى العدوان ارتكبت 119 خرقاً خلال 24 ساعة

قوى العدوان ارتكبت 119 خرقاً خلال 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 119 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في المنظر والفازة ومحاولة تسلل في حيس.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً 5 غارات لطيران تجسسي على شارع الخمسين والفازة والدريهمي وتحليق طائرة حربية في أجواء حيس.