مقتل شخصين وجرح 3 بانفجار لغمين فى ريف حماة بسوريا

جدة - نرمين السيد - ونقلت القناة عن وسائل إعلام سورية، أن لغما من مخلفات المجموعات المسلحة، انفجر فى أرض زراعية فى قرية المغير بريف مدينة محردة، ما أدى إلى مقتل مواطن من بلدة كرناز، وملازم فى الجيش من قرية التين.
وفى وقت سابق من اليوم، ذكرت صفحات إخبارية محلية أن لغما انفجر بشبان كانوا يرعون الأغنام فى أراضى قرية كفرهود.
وأوضحت أن ثلاثة من الشبان أصيبوا، تم نقلهم إلى المشفى حيث بترت يد أحدهم، بينما كانت إصابة الآخرين طفيفة.
ويشهد ريف حماة حوادث متكررة لانفجار ألغام من مخلفات الحرب، كان أشدها الذى شهدته قرية رسم الأحمر بريف سلمية الشمالى الشرقى فى السابع من الشهر الجارى حيث أدى انفجار لغم مضاد للدروع إلى مقتل 18 شخصا كانوا فى سيارة تقل نحو 22 عاملا فى طريقهم لجمع الكمأ.
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