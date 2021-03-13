الديوان الملكى الأردنى يكلف وزير الداخلية بإدارة وزارة الصحة

جدة - نرمين السيد - وكلف الديوان الملكى، مازن عبدالله هلال الفراية وزير الداخلية، بإدارة وزارة الصحة. وفى حادثة مأساوية، انقطع الأكسجين عن مستشفى السلط الأردنى، الذى يعالج مرضى كورونا، ما أدى إلى وفاة 7 أشخاص.

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