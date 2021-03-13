عاجل.. إيقاف مدير مستشفى السلط الأردنى و3 من مساعديه بعد واقعة الأكسجين

جدة - نرمين السيد - أفادت شبكة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل لها، بأن مدعى عام عمان قرر وقف مدير مستشفى السلط و3 من مساعديه ومسؤول التزويد فى المستشفى، لمدة أسبوع على ذمة التحقيق بشأن حادثة نقص الأكسجين.





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