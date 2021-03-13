إيطاليا تسجل 26062 إصابة و317 وفاة جديدة بكورونا خلال 24ساعة 

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية السبت، تسجيل 317 وفاة بفيروس كورونا مقابل 380 أمس، بينما انخفض العدد اليومي للإصابات الجديدة من 26824 إلى 26062.
إيطاليا تسجل 26062 إصابة و317 وفاة جديدة بكوروناإيطاليا.. 380 وفاة و26824 إصابة جديدة بكورونا
وسجلت إيطاليا 101881 وفاة منذ انتشار الفيروس في البلاد، في ثانية أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى حصيلة في العالم.
وبلغ إجمالي عدد الإصابات في إيطاليا حتى الآن ثلاثة ملايين و200 ألف حالة.
ووصل عدد الراقدين في المستشفيات بخلاف الموجودين في وحدات العناية المركزة إلى 24153 السبت، ارتفاعا من 23656 أمس الجمعة.
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