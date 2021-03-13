محتجون يرشقون سيارة رئيس الأرجنتين بالحجارة
رشق محتجون سيارة رئيس الأرجنتين ألبرتو فيرنانديز بالحجارة أثناء زيارته إلى محافظة تشوبوت جنوب البلاد.
وبثت قناة (تودو نوتيكيس) التلفزيونية، لقطات تظهر محتجين غاضبين وهم يطوقون سيارة يستقلها فيرنانديز ويدقون عليها بأيديهم ويصرخون، فيما رمى عدد منهم الحجارة باتجاهها ما أدى إلى تحطم إحدى نوافذها، دون وقوع إصابات.
ويشار إلى أن المتظاهرين كانوا يحتجون على مشروع تعديني كبير يدعمه محافظ تشوبوت ماريانو أرسوني، حيث وصل رئيس البلاد إلى المحافظة لتفقد مناطق متضررة من الحرائق.
(سبأ)
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