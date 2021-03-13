الدبيبة يقرر إيقاف حركة جميع حسابات الشركات العامة فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية فى ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم السبت، إيقاف حركة جميع حسابات الشركات العامة و الصناديق الاستثمارية والشركات التابعة لها ماعدا ما يتعلق بالباب الأول.





وفى المنشور رقم ر لسنة 2021، والذى نشره المكتب الإعلامى لحكومة الوحدة الليبية، عبر فيسبوك، جاء أنه "حرصا من حكومة الوحدة الوطنية فى الحفاظ على المال العام بما يكفل حسن الأداء وضمان القيام بالمسؤوليات والواجبات خدمةً للوطن والمواطن". وأضاف البيان "ومن أجل تلافى أية شبهات للفساد والتصرف فى أموال الدولة بدون وجه حق، ومن واجب المسؤولية الملقاة على عاتق حكومة الوحدة الوطنية، فإنه يطلب من جميع الصناديق الاستثمارية والشركات التابعة لها والشركات العامة إيقاف حركة حساباتكم مؤقتا لحين صدور ما يلغيه". وأوضح البيان أنه يستثنى من ذلك ما يتعلق منها بمصروفات الباب الأول من الميزانية.

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