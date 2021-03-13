روسيا: نستهدف تطعيم 70% من السكان ضد كورونا حتى نوفمبر 

رجح مدير مركز "غماليا" العلمي الروسي ألكسندر غينتسبورغ أن يصل عدد المحصنين ضد فيروس كورونا في روسيا إلى ما بين 60 و70% من السكان بحلول شهر نوفمبر المقبل.
وفي تصريحات متلفزة اليوم السبت أشار مدير المركز الذي صمم لقاح "سبوتنيك V" المضاد لكورونا إلى أن تطعيم مثل هذه النسبة الكبيرة من السكان، سيجعل الوضع الوبائي تحت السيطرة.
وأضاف: "لكننا لن نحل هذه المشكلة في العالم ما لم يتم تطعيم ما بين 60 و70% من سكان الأرض".
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