انت الان تتابع تفاصيل خبر العاهل الأردني مُعاتباً مدير مستشفى السلط بعد وفاة مرضى بسبب انقطاع الأكسجين “كيف مافي أكسجين؟” والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - توجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى مستشفى السلط الجديد فور إعلان وفاة 7 مرضى بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” نتيجة نقص في غاز الأكسجين، وسأل العاهل الأردني مدير المستشفى: “كيف مافي أكسجين؟” متعجباً من هذا الحادث الأليم.

وكانت صرحت السلطات الصحية الأردنية، اليوم السبت، إن 7 مرضى بفيروس كورونا المستجد توفوا بسبب نقص الأكسجين في مستشفى السلط، وأعلن وزير الصحة الدكتور نظير عبيدات استقالته بعد الحادث.

وعقب الإعلان عن الحادث توجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى مستشفي السلط الجديد ( التي تقع على بُعد 10 كيلومترات غربي العاصمة عمان)، وأمر الملك عبد الله الثاني فور وصوله مدير المستشفى بالتقدم باستقالته.

ونقلت قناة “المملكة” الفضائية عن مدير المركز الوطني للطب الشرعي في وزارة الصحة الأردنية الدكتور عدنان عباس، أن سبب الوفيات في مستشفى السلط الحكومي هو “نقص في مخزون غاز الأكسجين”.

وأضاف مدير المركز عباس، أن المتوفين السبعة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، وجميعهم أعمارهم فوق الـ 40 عاما.

وقبل التقدم استقالته صرح وزير الصحة في مؤتمر صحفي “انقطاع الأكسجين كان قد استمر لمدة ساعة في مستشفى السلط بسبب نفاد المخزون” مما أدي إلى وفاة سبعة أشخاص.

وتجمع العشرات من أهالي الضحايا أمام المستشفى، ولكن الشرطة منعتهم من الدخول إلى المستشفى وتدخلت الشرطة لاحتواء الغاضبين منهم.

وصرح فارس خرابشة، لوكالة أسوشيتد برس إنه كان داخل المستشفى عندما وقع هذا الحادث، ورأى العاملين بالمستشفى يهلعون وهم يحملون عبوات أكسجين إلى المرضى، “لقد أنقذوا العديد من بينهم والدي ووالدتي، ورأيت آخرون يموتون.