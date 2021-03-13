الصين تسجل 9 إصابات جديدة بكوفيد-19

الصين تسجل 9 إصابات جديدة بكوفيد-19أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الجمعة تسجيل البر الرئيسي تسع إصابات جديدة بكوفيد-19 أمس مقارنة مع 11 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وبلغ عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض عشرة، دون تغير عن اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90027 حالات، بينما ظل عدد الوفيات كما هو عند 4636.

(وكالات)

