الصين تسجل 9 إصابات جديدة بكوفيد-19
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الجمعة تسجيل البر الرئيسي تسع إصابات جديدة بكوفيد-19 أمس مقارنة مع 11 في اليوم السابق.
وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.
وبلغ عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض عشرة، دون تغير عن اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.
ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90027 حالات، بينما ظل عدد الوفيات كما هو عند 4636.
(وكالات)
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين تسجل 9 إصابات جديدة بكوفيد-19 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.