عمدة نيس الفرنسية يطالب بتفويضه لاستيراد لقاح ”سبوتنيك V” 

طالب عمدة مدينة نيس الفرنسية كريستيان إستروزي السلطات بالسماح له باستيراد اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لكورونا، مشيرا إلى أنه سيكون أول المتلقين له.

ونقلت صحيفة NICE-MATAIN عن إستروزي قوله، إنه "مقتنع بهذا اللقاح منذ فترة طويلة"، مضيفا أن "لقاح "سبوتنيك V" الذي أطلقه الروس في الصيف الماضي كان أول لقاح مضاد لفيروس كورونا".

وتابع: "هناك عشرات الملايين من الأشخاص حول العالم تم تطعيمهم بهذا اللقاح، وتظهر جميع المجلات العلمية أنه فعال. في الواقع، هناك الآن 48 دولة في العالم قامت بالتحقق من صحة هذا اللقاح وتستخدمه".

وأضاف أنه "من العار عدم الإسراع في التحقق من صحة اللقاح الروسي... أنا متأكد من أنه سيتم اعتماده في شهر يونيو في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، ولكن كانت لدينا الوسائل اللازمة لتحقيق اعتماده بشكل أسرع".

وقال: "بالنظر إلى العلاقات الدولية التي حافظت عليها نيابة عن مجتمعنا لسنوات، سأكون قادرا على منح مدينتنا وحتى منطقتنا الساحلية عدة عشرات الآلاف من الجرعات من هذا اللقاح الذي نحتاجه بشدة، مقارنة بجرعات "Pfizer" و"Moderna" و"AstraZeneca" التي تم إرسالها إلينا حتى الآن".

وردا على سؤال حول استعداده لتلقي اللقاح الروسي، قال: "طبعا! أنا مستعد لذلك على الفور. هذا اللقاح أحد أفضل اللقاحات، إن لم يكن الأفضل بينها".