الملك يأمر بتشكيل لجنة عسكرية للتحقيق بحادثة مستشفى السلط

دوت الخليج :- أمر جلالة الملك عبدالله الثاني بتشكيل لجنة عسكرية للتحقيق بحادثة مستشفى السلط. و على ضوء ذلك , شكلت القيادة العامة للقوات المسلحة فريق فني طبي برئاسة العميد عادل الوهادنة مستشار رئيس هيئة الاركان المشتركة للتحقيق بحادثة مستشفى السلط.

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