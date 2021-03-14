دوت الخليج :- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة فتاة فقدت والدتها بحادثة السلط الاليمة التي وقعت اليوم . وقالت الفتاة في رسالتها لوالدتها انها شاهدتها وهي تختنق لنقص الاكسجين حتى وفاتها ، وانها لم تستطع ان تفعل لها شيئا . وتاليا صورة عن الرسالة :

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فتاة فقدت والدتها بحادثة السلط توجه لها رسالة : جبتلك هدية عيد الام وبكره رح تندفني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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