مجموعة سفن أمريكية بينها حاملة الطائرات أيزنهاور تدخل شرق المتوسط

جدة - نرمين السيد - أعلن أسطول العمليات السادس الأمريكى، اليوم السبت، أن مجموعة سفن أمريكية بقيادة حاملة الطائرات "دوايت أيزنهاور"، دخلت مياه شرق المتوسط، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وقال الأسطول فى بيان له، إن "المجموعة تجرى تدريبات مشتركة مع سفن من البحرية اليونانية والإيطالية، وأن عددا من سفن المجموعة دخلت قاعدة خليج سودا بجزيرة كريت اليونانية". يذكر أنه فى 8 مارس دخلت مجموعة سفن أمريكية ضاربة المتوسط عبر مضيق جبل طارق وتضم طراد الصواريخ "مونتيرى"، والمدمرتين "ميتشر" و"توماس هودنر"، وسفينة الإمداد "آراكتيك". وحسب تقارير إعلامية أمريكية، ستبقى حاملة الطائرات "أيزنهاور" فى البحر المتوسط لبعض الوقت وستتفاعل مع القوات البحرية للدول الأعضاء فى حلف "الناتو".

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