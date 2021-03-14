- 1/2
- 2/2
وحسبما أفاد وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضحت وزارة الموارد البشرية فى السعودية أن خدمات المبادرة تشمل التنقل الوظيفى، حيث تتيح للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.
وأشارت الوزارة إلى أنه من خدمات المبادرة أيضا خدمة الخروج والعودة، حيث تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا.
وتابعت أن المبادرة تشمل خدمة الخروج النهائى، حيث تمكن العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة، مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا دون اشتراط موافقته، إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتي من تبعات فسخ العقد.
يذكر أن المملكة العربية السعودية، قررت قبل أيام، إلغاء نظام الكفيل بعد قرابة 72 عاما من تطبيقه وإطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وهى إحدى مبادرات برنامج التحول الوطنى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية تبدأ تطبيق تحسين العلاقة التعاقدية وإلغاء نظام الكفيل اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.