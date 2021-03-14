السعودية تبدأ تطبيق تحسين العلاقة التعاقدية وإلغاء نظام الكفيل اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الموارد البشرية فى السعودية، أنه سيتم بدءا من اليوم الأحد، تنفيذ مبادرة تحسين العلاقة التعاقدين للعاملين فى القطاع الخاص، والتى يمكن للمنشآت والعاملين الاستفادة من خدماتها.





وحسبما أفاد وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضحت وزارة الموارد البشرية فى السعودية أن خدمات المبادرة تشمل التنقل الوظيفى، حيث تتيح للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.

وأشارت الوزارة إلى أنه من خدمات المبادرة أيضا خدمة الخروج والعودة، حيث تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا.

وتابعت أن المبادرة تشمل خدمة الخروج النهائى، حيث تمكن العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة، مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا دون اشتراط موافقته، إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتي من تبعات فسخ العقد.

يذكر أن المملكة العربية السعودية، قررت قبل أيام، إلغاء نظام الكفيل بعد قرابة 72 عاما من تطبيقه وإطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وهى إحدى مبادرات برنامج التحول الوطنى.