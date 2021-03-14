الادعاء الأردنى يوجه تهمة التسبب بوفاة 7 أشخاص لمدير مستشفى السلط

جدة - نرمين السيد - وجه الادعاء العام فى الأردن، مساء اليوم السبت، تهمة التسبب فى وفاة 7 أشخاص لمدير مستشفى السلط و3 من مساعديه، ومسؤول التزويد فى المستشفى الموقوفين على ذمة التحقيق بشأن حادثة نقص الأكسجين.





وأوقف مدعى عام عمانن فى وقت سابق مساء اليوم، مدير مستشفى السلط و3 من مساعديه ومسؤول التزويد فى المستشفى، لمدة أسبوع على ذمة التحقيق بشأن حادثة نقص الأكسجين.

وفى حادثة مأساوية، انقطع الأكسجين عن مستشفى السلط الذى يعالج مرضى كورونا، ما أدى إلى وفاة 7 أشخاص.

وأعلن الديوان الملكى الأردنى، إقالة الدكتور نذير مفلح محمد عبيدات وزير الصحة، من منصبه، وتكليف مازن عبدالله هلال الفراية وزير الداخلية، بإدارة وزارة الصحة.

وتفقد ملك الأردن عبد الله الثانى، فى وقت سابق اليوم السبت، مستشفى السلط الحكومى بعد حادثة انقطاع الأكسجين عن مرضى كورونا ووفاة عدد منهم.

تعزيز الجيش لمستشفى السلط

وعززت القوات المسلحة الأردنية، مستشفيى السلط والكرك الحكوميين بمستشفيين ميدانيين متحركين، لتعزيز الطاقة الاستيعابية لهما بما يمكنهما من التعامل مع المصابين بفيروس كورونا، وذلك تنفيذا لتوجيهات العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن كل مستشفى ميدانى متحرك يحتوى على عدد من الأسرة منها وحدات (ICU) مزودة بجميع التجهيزات الطبية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحالات المرضية، للمساهمة فى إسناد القطاع الصحى وتعزيز قدراته للتخفيف من الآثار السلبية الناتجة عن الجائحة.

وأكد رئيس الوزراء الأردنى الدكتور بشر الخصاونة - فى وقت سابق اليوم - أن الحكومة تتحمل كامل المسؤولية جراء حادثة مستشفى السلط الأليمة، مشيرا إلى أن ما حدث أمر جلل ولا يمكن التوارى عن تحمل المسؤولية تجاهه.

وقال الخصاونة إن وفاة أردنى واحد نتيجة التقصير لا يمكن تبريره، مبيناً أن ثقة الأردنيين بالحكومة تعمقت بفعل إصلاح الإدارة التنفيذية،وأن الملك عبدالله الثانى قد غضب نتيجة التقصير، وامتزج الغضب بالخجل نتيجة التقصير، واتخذ قرارات بقبول استقالة وزير الصحة، وإقالة مدير مستشفى السلط الحكومى ووقف مدير صحة البلقاء عن العمل لحين انتهاء التحقيق.

وأشار إلى أن الملك عبد الله الثانى أوعز بتشكيل لجنة لدراسة ملف مستشفى السلط الحكومى والتحقيق به، وما حدث كان خطأ جسيماً وغير مبرر وغير مقبول.. لافتا إلى أن فكرة انقطاع الأكسجين لا تصح ولا يمكن القبول به،وأنه تم إعلان حالة الطوارئ فى كافة المستشفيات الحكومية للتأكّد من سلامة الإجراءات لحماية صحّة المواطنين.