ريال مدريد ينجو من فخ إلتشي بثنائية متأخرة من بنزيمة

أنقذ كريم بنزيمة ريال مدريد مجددا بتسجيل هدفين متأخرين لينتزع الفوز 2-1 من ضيفه إلتشي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم .
تقدم إلتشي بهدف مفاجئ بعد مرور ساعة من ضربة رأس داني كالبو واصطدمت الكرة بالعارضة قبل أن تتجاوز خط المرمى بعد مطالبات من الفريقين بالحصول على ركلة جزاء.
ودفع المدرب زين الدين زيدان بثنائي الوسط توني كروس ولوكا مودريتش بعد التأخر فورا وأتت التغييرات بثمارها حين مرر كروس ركلة ركنية قصيرة إلى مودريتش وأرسل اللاعب الكرواتي الكرة إلى بنزيمة الذي بالكاد قفز ليدرك برأسه التعادل لأصحاب الضيافة في الدقيقة 73.
وخطف بنزيمة، الذي منح ريال التعادل 1-1 مع مضيفه المتصدر أتليتيكو مدريد بهدف متأخر الأسبوع الماضي، هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.
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