بسبب مقلب على تيك توك.. إحالة مراهقتين للقضاء فى فرنسا 

جدة - نرمين السيد - وقالت فابيان أتزورى المدعية العامة للجمهورية فى مدينة جراس جنوب شرقى فرنسا، إن الفتاتين المقيمتين فى المنطقة ستمثلان أمام القضاء فى إبريل بتهمة "توجبه بلاغ كاذب"، وهى جنحة تصل عقوبتها إلى السجن عامين، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وأوضحت صحيفة "نيس ماتان" التى كشفت المعلومة أن التحدى الذى شاركت فيه الفتاتان يقوم على إرسال رسائل نصية إلى أشخاص مجهولين بهدف إخافة المتلقى، مع نصوص منها "أين أنت؟ الجثة معى"، ثم ينشر المشاركون فى اللعبة عبر "تيك توك" الأجوبة التى يتلقونها.
لكن بعض الأشخاص الذين تلقوا الرسائل أبلغوا السلطات بمضمونها "ما استدعى حشد قوات الدرك لطاقاتها بهدف كشف مرسلى" هذه الرسائل.
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