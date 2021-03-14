واشنطن تدعو روسيا لإنهاء الاضطهاد بعد توقيف عشرات المعارضين

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إنهاء "اضطهاد الأصوات المستقلة" في روسيا بعد اعتقال نحو 200 مشارك في منتدى للمعارضة في موسكو.

وكتب بلينكن على تويتر "نحن ندعو إلى وضع حد لاضطهاد الأصوات المستقلة".

وكانت قد قالت وزارة الداخلية الروسية إن الشرطة اعتقلت نحو 200 بينهم عدة شخصيات بارزة بالمعارضة خلال اجتماع سياسيين مستقلين ومعارضين في موسكو يوم السبت.

جاءت الاعتقالات وسط حملة على معارضي الكرملين بعد اعتقال وسجن السياسي المعارض أليكسي نافالني الذي عاد إلى روسيا في يناير كانون الثاني بعد علاجه من التسمم في هجوم بغاز أعصاب في سيبيريا.

وقال أندريه بيفوفاروف الذي نظم الاجتماع الذي كان مقررا أن يُستأنف الأحد لمحطة صدى موسكو الإذاعية إن المنتدى كان تجمعا لأعضاء في المجالس البلدية في مختلف أنحاء روسيا.

وبيفوفاروف مدير تنفيذي لمنظمة "روسيا المنفتحة" التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها والتي أسسها قطب النفط السابق المنفي والمعارض للكرملين ميخائيل خودوركوفسكي.