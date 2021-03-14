البرازيل تسجل أكثر من 76 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وتراجع معدل الوفيات بفيروس كورونا فى البرازيل بشكل طفيف جدا، بتسجيل 2000 حالة خلال الثلاثة أيام الماضية على التوالي، فيما سجلت إصابات يوم الجمعة بلغت أكبر حصيلة يومية للإصابات منذ بدء الوباء.
وبلغ إجمالى الإصابات بفيروس كورونا فى البرازيل 11 مليونا و439 ألفا و558 حالة، وحصيلة الوفيات أكثر من 277 ألفا.
وتحتل البرازيل المركز الثانى عالميا بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الوفيات بكورونا، وسجلت ثالث أكبر حصيلة إصابات فى العالم بعد الولايات المتحدة والهند.
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