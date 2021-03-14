البنتاجون يستأنف التحقيق مع مساعد سابق لترامب

جدة - نرمين السيد - ويتعلق التحقيق بالأموال التى تلقاها فلين من منظمات روسية وتركية بعد تركه الخدمة العسكرية. ومن الواضح أنه بعد نتائج الإجراءات قد يطلب من فلين دفع غرامة مالية. جدير بالذكر أن دونالد ترامب أعلن فى 26 نوفمبر 2020 العفو عن مايكل فلين.

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