نظام الكفالة الجديد بالسعودية 1442 يدخل حيز التنفيذ بداية من 14 مارس 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - فيما يخص نظام الكفالة الجديد بالسعودية 1442 الذي جاء لينهي العديد من الشروط والقوانين الخاصة بالعمالة الوافدة داخل المملكة العربية السعودية ويدحض نظام الكفالة القديم الذي كان يهضم حق العامل ، فمن المقرر أن يبدأ حيز التنفيذ بداية من اليوم الموافق الرابع عشر من شهر مارس لعام 2021م، وفيما يلي سوف يتم توضيح أهم المعلومات حول هذا النظام بالتفصيل.

بدء تنفيذ نظام الكفالة الجديد بالسعودية 1442

تم الإعلان عبر وزارة العمل والحكومة داخل المملكة العربية السعودية عن البَدْء فعليًا في تنفيذ المبادرة الخاصة بنظام الكفالة للعاملين داخل المملكة والتي تحمل اسم ( مبادرة تحسين العَلاقة التعاقدية في جميع المهن السعودية) والتي من المقرر أن تحل نظام الكفالة الذي كان معمولا به داخل المملكة منذ عدة عقود تجاوزت الـ 70 عام تقريبًا ، ولقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة بالإعلان في وقت سابق كان تحديدًا في شهر نوفمبر من العام المنصرم 2020م عن إطلاق مبادرة يتم من خلالها إلغاء نظام الكفالة القديم الذي كان ينظم العلاقة بين العامل والوافد وبين صاحب العمل.

أهداف نظام الكفالة الجديد بالسعودية 1442

يهدف نظام الكفالة الجديد بالسعودية 1442 إلى 3 أهداف رئيسة ، تشمل ما يلي

دعم أحد أهم أهداف وزارة العمل والموارد البشرية ضمن أهداف رية 2030م بالمملكة والتي تسعى جاهدة إلى خلق سوق عمل احترافي وجذاب للمستثمر والعامل في نفس الوقت.

العمل على تمكين الكفاءات بالإضافة إلى تنمية الموارد البشرية والأيدي العاملة إلى القدر المطلوب والذي يتوافق مع ما تنتظره المملكة من تحول غير مسبوق في المستوى الاقتصادي والعمل خلال السنوات القليلة القادمة.

بالإضافة إلى تحقيق هدف آخر هام وهو تطوير بيئة العمل.

بدائل نظام الكفالة القديم

بعد إلغاء نظام الكفالة القديم والبدء في تطبيق نظام الكفالة الجديد بالسعودية اعتبارًا من الأحد 14 مارس 2021 م الموافق الأول من شهر شعبان لعام 1442 هـ، تم توضيح بدائل النظام القديم وهي: