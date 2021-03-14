المكسيك تسجل 6 آلاف و 104 إصابات جديدة بكورونا و 639 وفاة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، مساء السبت، عن تسجيل 6 آلاف و 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع الإجمالى إلى مليونى و 163 ألفا و 875 إصابة.





وذكرت الوزارة فى تقريرها اليومي، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أنه تم تسجيل 639 حالة وفاة، ليرتفع الإجمالى إلى 194 ألفا و490 حالة. وكان وزير الخارجية المكسيكى مارسيلو إبرارد أعلن الخميس الماضى عن وصول الدفعة الثانية من لقاح "سبوتنيك- V" الروسى المضاد لكورونا إلى بلاده. وبدأت السلطات المكسيكية باستخدام اللقاح الروسى لتطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما.​

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