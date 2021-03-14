إدارة بايدن تستعين بوكالة الطوارئ بشأن تدفق الأطفال المهاجرين

جدة - نرمين السيد - أمرت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، السبت، وكالة إدارة الطوارئ الفدرالية بتقديم المساعدة فيما يتعلق بالزيادة فى أعداد الأطفال المهاجرين الذين يعبرون الحدود الجنوبية للبلاد.





ودعا وزير الأمن الداخلى أليخاندرو مايوركاس، وكالة إدارة الطوارئ، إلى دعم الجهود المبذولة لكى يتم مؤقتا إيواء آلاف الأطفال، الذين عبروا الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بمفردهم، وسط انتقادات بأن السلطات تحتجزهم فترات طويلة فى مرافق مكتظة.

وتحتجز إدارة الصحة والخدمات الإنسانية حاليا نحو 8800 طفل مهاجر، كما أن عناصر الجمارك وحماية الحدود الأمريكية لديهم مئات آخرون تحت مسؤوليتهم، مع وصول المزيد كل يوم.