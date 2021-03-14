الصين: ارتفاع جديد فى إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، اليوم الأحد، تسجيل عشر حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى البر الرئيسى، ارتفاعًا من 7 إصابات تم تسجيلها فى اليوم السابق.





ووفقًا لوكالة "رويترز"، قالت اللجنة الصينية فى بيان، اليوم، إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج. وتراجع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض إلى عشر مقابل 17 فى اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة. وبلغت حصيلة الإصابات الإجمالية بفيروس كورونا فى بر الصين الرئيسى 90.044 حالات، بينما استقر معدل الوفيات عند 4.636 حالة.

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