وزير الخارجية الأمريكى يدعو روسيا لإنهاء الاضطهاد

جدة - نرمين السيد - دعا وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، أمس السبت، إلى إنهاء ما أسماه بـ "اضطهاد الأصوات المستقلة" فى روسيا، وذلك فى أعقاب اعتقال نحو 200 شخص شاركوا فى منتدى للمعارضة الروسية فى العاصمة موسكو.





وفى تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، كتب وزير الخارجية الأمريكى: "نحن ندعو إلى وضع حد لاضطهاد الأصوات المستقلة". وكانت الشرطة الروسية اعتقلت نحو مئتى شخص بين نشطاء سياسيين وأعضاء مجالس بلدية، أمس السبت، خلال مشاركتهم فى منتدى للمعارضة فى موسكو، ما اعتبرته وسائل إعلام غربية حملة قمع مشددة تقودها السلطات الروسية ضد معارضى الكرملين قبل أشهر من موعد الانتخابات البرلمانية المقررة فى سبتمبر.

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