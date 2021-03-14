زعيم ميانمار: من حق مواطنينا الدفاع عن أنفسهم فى وجه الانقلاب

ووجه خاينغ، كلمة لشعب ميانمار عبر "فيسبوك"، قال فيها "هذه أحلك لحظات الأمة ولحظة بزوغ الفجر قد اقتربت"، مضيفًا أن "الحكومة المدنية ستسعى إلى سن القوانين اللازمة، لكى يتسنى للناس الدفاع عن أنفسهم فى وجه الحملة الصارمة التى يفرضها الجيش".
وكان ماهن وين خاينغ قد لاذ بالفرار مع معظم كبار المسؤولين بحزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.
وقالت جماعة رابطة مساعدة السجناء السياسيين، إن أكثر من 80 فردًا قتلوا حتى، أمس السبت، فى احتجاجات عارمة ضد سيطرة الجيش على السلطة، مضيفة أن السلطات احتجزت أكثر من 2.100 شخص، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
فيما قال شهود ووسائل إعلام محلية، إن أكثر من 13 شخصًا قتلوا أمس، فى واحد من أدمى الأيام منذ انقلاب الأول من فبراير الماضى، حيث أبلغ شهود أن 5 قتلوا بالرصاص، وأُصيب عدد آخر عندما فتحت الشرطة النار على اعتصام فى ماندالاى ثانى كبرى مدن البلاد.
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