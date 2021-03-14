جدة - نرمين السيد - وذكرت سلطات المنطقة فى بيان اليوم الأحد، أن الحريق اندلع فى تل قاحل فى قرية ماتشانج بمدينة قويوان بالمنطقة، حيث التهمت النيران حوالى 33.3 هكتار، فيما شارك حوالى 300 شخص بينهم رجال شرطة وأفراد الاستجابة للطوارئ ورجال إطفاء فى عملية إخماد الحريق.
وكشف تحقيق أولى أن الحريق نجم عن زيارة المواطنين لضريح على التل، حيث هناك تقليد صينى لإحياء ذكرى الأصدقاء وأفراد العائلة الراحلين عن طريق حرق النقود الورقية الوهمية وغيرها من الممتلكات الوهمية.
وتمكنت الجهات المختصة من إخماد الحريق صباح اليوم، فيما قامت السلطات المحلية بإجلاء السكان الذين يعيشون فى دائرة قطرها 20 كيلومترا من موقع الحريق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع شخصين فى حريق غابات بـ الصين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.