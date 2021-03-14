مصرع شخصين فى حريق غابات بـ الصين

جدة - نرمين السيد - وذكرت سلطات المنطقة فى بيان اليوم الأحد، أن الحريق اندلع فى تل قاحل فى قرية ماتشانج بمدينة قويوان بالمنطقة، حيث التهمت النيران حوالى 33.3 هكتار، فيما شارك حوالى 300 شخص بينهم رجال شرطة وأفراد الاستجابة للطوارئ ورجال إطفاء فى عملية إخماد الحريق.

وكشف تحقيق أولى أن الحريق نجم عن زيارة المواطنين لضريح على التل، حيث هناك تقليد صينى لإحياء ذكرى الأصدقاء وأفراد العائلة الراحلين عن طريق حرق النقود الورقية الوهمية وغيرها من الممتلكات الوهمية.

وتمكنت الجهات المختصة من إخماد الحريق صباح اليوم، فيما قامت السلطات المحلية بإجلاء السكان الذين يعيشون فى دائرة قطرها 20 كيلومترا من موقع الحريق.