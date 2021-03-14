العمليات المشتركة العراقية تعلن إحباط محاولة تسلل عناصر داعش من سوريا

جدة - نرمين السيد - وقالت قيادة العمليات - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز - إنه بالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت الاستخبارات العسكرية من إحباط محاولة تسلل لعوائل داعشية قادمة من سوريا عبر طريق رجم العبد التابعة لناحية سنونى فى قضاء سنجار غربى نينوى.

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