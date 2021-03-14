أمريكا: منح 106 ملايين جرعة لقاح مضاد لكورونا

جدة - نرمين السيد - أكدت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن السلطات الصحية وزعت 135 مليونا و846.665 جرعة لقاحات مضادة لفيروس كورونا فى أنحاء البلاد.





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