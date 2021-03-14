وقالت موسى خلال كلمة ألقتها مساء أمس أمام جمع من أنصارها فى صفاقس، جنوب البلاد، إن حزبها سيزلزل الأرض تحت أقدام حركة النهضة فى المسيرة الشعبية التى سيتم تنظيمها يوم 20 مارس الجاري، بمناسبة عيد الاستقلال، مضيفة أن التونسيين سيبرزون لحركة النهضة أنهم يساندون بلادهم، ويرفضون بيع تونس والتفريط فى السيادة الوطنية، حسب تعبيرها.
كما اعتبرت أن فض اعتصام حزبها أمام مقر اتحاد علماء المسلمين بالقوة، فجر الخميس الماضي، كان محاولة لتغطية جرائمه و إخفاء ما يحتويه المقر من أرشيف ووثائق على علاقة بالإرهاب، حسب قولها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عبير موسى تتوعد النهضة التونسية بمسيرة مزلزلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.