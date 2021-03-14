عبير موسى تتوعد النهضة التونسية بمسيرة مزلزلة

جدة - نرمين السيد - توعدت رئيسة الحزب الدستورى الحر عبير موسى، بحشد أعداد غفيرة من التونسيين فى مسيرة شعبية فى محافظة صفاقس، لإدانة دعم حركة النهضة برئاسة راشد الغنوشى، للجمعيات المتطرفة.





وقالت موسى خلال كلمة ألقتها مساء أمس أمام جمع من أنصارها فى صفاقس، جنوب البلاد، إن حزبها سيزلزل الأرض تحت أقدام حركة النهضة فى المسيرة الشعبية التى سيتم تنظيمها يوم 20 مارس الجاري، بمناسبة عيد الاستقلال، مضيفة أن التونسيين سيبرزون لحركة النهضة أنهم يساندون بلادهم، ويرفضون بيع تونس والتفريط فى السيادة الوطنية، حسب تعبيرها.

كما اعتبرت أن فض اعتصام حزبها أمام مقر اتحاد علماء المسلمين بالقوة، فجر الخميس الماضي، كان محاولة لتغطية جرائمه و إخفاء ما يحتويه المقر من أرشيف ووثائق على علاقة بالإرهاب، حسب قولها.