مسؤول أمريكى: كوريا الشمالية لم ترد على محاولات تواصل سرية من إدارة بايدن

جدة - نرمين السيد - كشف مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، أمس السبت، عن امتناع كوريا الشمالية عن الرد على محاولات تواصل دبلوماسى سرية من الإدارة الأمريكية الحالية منذ منتصف فبراير، لافتًا إلى أن بعضها كان عبر بعثة بيونج يانج فى الأمم المتحدة.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، التى نقلت تصريحات المسؤول الأمريكى دون الكشف عن اسمه، فإن ذلك الكشف عن المساعى الأمريكية يثير تساؤلات بشأن كيفية تعامل الرئيس الأمريكى جو بايدن مع التوتر المتزايد مع كوريا الشمالية بشأن برامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية. وقدم المسؤول الكبير فى إدارة بايدن، تفاصيل ضئيلة عن المسعى الدبلوماسى الذى لم ينجح بعد، ولم يكشف عنه من قبل، لكنه أوضح أن الإدارة بذلت جهودا للتواصل مع حكومة بيونج يانج "من خلال عدة قنوات، بدءًا من منتصف فبراير الماضى". وأضاف المسؤول الأمريكى: "حتى اليوم، لم نتلق أى رد من بيونج يانج".

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