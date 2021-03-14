عاجل.. 4 ضربات جوية تستهدف أوبارى جنوب ليبيا

جدة - نرمين السيد - وكانت وسائل إعلام ليبية أشارت إلى أن 4 ضربات جوية استهدفت بيتًا فى حى الشارب، أحد ضواحى مدينة أوبارى جنوب ليبيا، فجر اليوم الأحد، حيث استيقظ الأهالى على أزيز طائرة قبل أن يدوى صوت القذائف المتتالية على المكان.

ورحج موقع "218" الليبى، أن تلك الضربات تعود إلى عمليات "أفريكوم".