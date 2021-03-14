مقتل متظاهر برصاص الشرطة في ميانمار

قال شهود ووسائل إعلام محلية، إن متظاهرا واحدا على الأقل لقي حتفه، اليوم الأحد، عندما أطلقت الشرطة الرصاص في بلدة باجو القريبة من يانجون كبرى مدن ميانمار.

ولقي أكثر من 80 شخصا حتفهم حتى الآن خلال الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي وفقا لما ذكرته جماعة حقوقية.

يذكر أن النواب المعارضون للمجلس العسكري في ميانمار المجتمعون في “برلمان الظل”قد دعوا ، اليوم، المتظاهرين إلى مواصلة التعبئة “حتى النصر” ضد الانقلاب.

وشكل هؤلاء النواب الذين ينشط العديد منهم في ظل السرية، “برلمان الظل” ليكون بمثابة هيئة تشريعية تندد بالنظام العسكري.