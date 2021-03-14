الصحة العراقية تجيز 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أجازت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، 3 أنواع من اللقاحات العالمية المضادة لفيروس كورونا المستجد، حسبما صرح النائب حسن خلاطى، عضو لجنة الصحة والبيئة فى برلمان العراق، لافتًا إلى أن هناك نوع رابع من الأمصال تجرى دراسته.





وفى تصريحات لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الأحد، أوضح خلاطى: "إن النوع الأول المجاز فى العراق هو لقاح سينوفارم الصينى الذي بدأ استخدامه بـ50 الف جرعة وصلت إلى العراق هدية من الصين، وستتبعها شحنة أخرى بمليون جرعة بشكل تعاقد، والنوع الثانى هو استرازينيكا البريطانى الذى تم التعاقد عليه من خلال مرفق كوفاكس بمعدل 16مليون جرعة سيصل إلى العراق خلال هذا الأسبوع، أما النوع الثالث لقاح شركتى فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية، بعد أن تم اعتماد هذه اللقاحات من قبل المؤسسات العالمية".

وأشار النائب العراقى إلى أن مباحثات التعاقد مع شركة "فايزر" وصلت إلى المراحل النهائية، لكن الشركة طلبت من وزارة الصحة والبيئة فى العراق تشريع قانون فى البرلمان العراقى على الرغم من أن باقى الشركات المتعاقدة مع العراق لم تطلب تشريعات من البرلمان، واكتفت بتعهد من الحكومة ووزارة الصحة والبيئة للحصول على اللقاح.

ومنذ شهر، سجلت العراق معدلات إصابة كبيرة بفيروس كورونا، بلغت 754 ألفًا و318 إصابة مؤكدة، فيما بلغ إجمالى عدد الوفيات 13 ألفًا و719 حالة وفاة فى أرجاء البلاد، بما فى ذلك مدن إقليم كردستان.

وبدأ كان العراق عمليات تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد منذ 2 مارس الجارى، بعد وصول شحنة مجانية من الصين من لقاح سينوفارم، بمعدل 50 ألف جرعة.