تسجيل 10790 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

أظهرت بيانات نشرها معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في ألمانيا زاد 10790 ليصل إلى مليونين و569245.
كما أظهرت الأرقام زيادة الوفيات بواقع 70 ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 73371 حالة.
وأظهر إحصاء لرويترز، أن ما يزيد على 118.8 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و760135.
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