عاجل.. رئيس الحكومة الليبية: متفائلون بعلاقة قوية مع مصر

جدة - نرمين السيد - وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية فى ليبيا عبدالحميد الدبيبة قد تسلم، أمس السبت، ديوان مجلس الوزراء بطرابلس، حيث عقد اجتماعًا مع مديرى الإدارات والمكاتب بالديوان، وناقش وضع خطة عمل الديوان وآلية التنسيق مع الوزارت والمؤسسات الحكومية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.

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