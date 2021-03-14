عاجل.. الجيش الليبى يعتقل 3 دواعش فى عملية نوعية بمدينة أوبارى

جدة - نرمين السيد - تمكن الجيش الوطنى الليبى، اليوم الأحد، من تنفيذ عملية نوعية فى أوبارى جنوب ليبيا، حيث استهدف مقرًا لعناصر تنتمى لتنظيم داعش الإرهابى فى المدينة، حسبما نقلت قناة "سكاى نيوز عربية" عن وسائل إعلام ليبية.





وقالت وسائل الإعلام الليبية، إنه تم القبض على 3 عناصر من داعش فى العملية التى نفذها الجيش الوطنى فى أوبارى. وكانت وسائل الإعلام أشارت فى وقت سابق من اليوم إلى تنفيذ 4 ضربات جوية على أوبارى جنوب ليبيا، وتحديدًا فى حى الشارب.

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