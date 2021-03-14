إيطاليا تواجه موجة ثالثة من كورونا.. وتفرض إغلاقا جديدا

وقالت صحيفة " المساجيرو" الإيطالية، إن رئيس البلاد سيرجيو ماتارايلا، وقع أمس السبت على مرسوم يتضمن إجراءات عاجلة لمواجهة فيروس كورونا، والذى يتضمن إغلاق جديد لجميع الأنشطة التجارية غير الأساسية وإقرار عدم مغادرة المنزل إلا لأسباب ضرورية للغاية، وهى لأسباب صحية أو للعمل أو لحالات الطوارئ، وستكون الحانات والمطاعم قادرة فقط على تقديم خدمات الوجبات السريعة وسيحصل الطلاب على دروس عبر التعلم عن بعد فى هذه المناطق.
وأضافت الصحيفة أن الحكومة الإيطالية قررت أيضا تشديد القيود فى أيام الاحتفال بعيد الفصح، من 3 إلى 5 أبريل، وسيتم إغلاق كل إيطاليا، فى حالة تأهب قصوى.
وقال رئيس الحكومة ماريو دراجى إن الحد الأقصى من الحذر مطلوب بعد أن شددت حكومته القيود المرتبطة بكورونا، بسبب الزيادة الحادة فى العدوى فى إيطاليا، مضيفا أثناء زيارته لمركز تطعيم كورونا فى مركز فيوميتشينو بالقرب من روما: "لسوء الحظ ، بعد عام واحد من بدء حالة الطوارئ ، هناك موجة جديدة من العدوى".
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