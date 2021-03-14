أخبار اليمن : الحديدة .. استشهاد امرأة وإصابة طفلها بغارة للعدوان

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الحديدة .. استشهاد امرأة وإصابة طفلها بغارة للعدوان

استشهدت امرأة وأصيب طفلها اليوم جراء غارة لطيران العدوان السعودي على مدينة الحديدة. الحديدة .. استشهاد امرأة وإصابة طفلها بغارة للعدواناستشهدت امرأة وأصيب طفلها اليوم جراء غارة لطيران العدوان السعودي على مدينة الحديدة. وأوضح مصدر أمني أن طائرة بدون طيار للعدوان أطلقت قذيفة بالقرب من جامع القدس بمديرية الحوك ما أدى إلى استشهاد سلمى على نحش (35 عاماً) وإصابة رضيعها ماجد ناجي أحمد عبدالله ( 8 شهور). وذكر المصدر أن قوى العدوان قصفت بـ 8 صواريخ كاتيوشا وعدد من قذائف المدفعية باتجاه حارة الضبياني وسوق الحلقة وحي الشهداء بالمدينة. وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فد أشار إلى إفشال محاولة تسلل لمرتزقة العدوان على مواقع الجيش واللجان الشعبية شرق حيس. واستهدف مرتزقة العدوان بمختلف العيارات الرشاشة وسط منطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه.

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