"بيتكوين" تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا.. وهذا سعرها الحالي

سجلت عملة "البيتكوين"، الأحد، مستوى قياسيا جديدا، حيث تخطت قيمتها حاجز الـ61 ألف دولار للمرة الأولى.

وبلغت قيمة "البيتكوين" وفق موقع "كوين ماركيت" لحظة كتابة هذه السطور، 61 ألف و38 دولار.

وحققت "بيتكوين" ارتفاعا حادا هذا العام، متفوقة بشكل كبير على فئات الأصول التقليدية، ويرجع ذلك جزئيا إلى قبولها على نطاق أوسع كأحد أشكال الدفع.

وفي الأسابيع الأخيرة، استفادت الشركات من قوة "بيتكوين" لجمع مئات الملايين من الدولارات في التمويل، مستفيدة من تحسن معنويات السوق.

كذلك ساهم استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار من شركة صناعة السيارات الكهربائية "تسلا" في العملة المشفرة بفبراير الشهر، في رفع قيمة "بيتكوين" فوق 50 ألف دولار.

وأعلنت "ماستر كارد" الشهر الماضي أيضا أنها ستدعم "عملات رقمية محددة" مباشرة على شبكتها في وقت لاحق من هذا العام.

وبدأ جاك دورسي رئيس شركة "تويتر"، وقطب موسيقى الهيب هوب جاي زي إنشاء صندوق لعملة "بيتكوين" الرقمية المشفرة معا.

وأعلن دورسي أن الرجلين سيجمعان 500 من عملات "بيتكوين" بقيمة حوالي 24 مليون دولار، كرأس مال أولي.