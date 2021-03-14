العالم يتجاوز 119 مليون إصابة كورونا و355 مليون جرعة لقاح

جدة - نرمين السيد - أكدت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الإصابات الإجمالية بفيروس كورونا حول العالم إلى 119 مليونًا و519 إصابة مؤكدة، فيما تم توزيع 355 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للوباء حتى صباح اليوم.





كما تشير بيانات الجامعة الأمريكية إلى ارتفاع حصيلة المتعافين من الوباء إلى 67.7 مليون حالة، وتسجيل 2.648.000 حالة وفاة. ومازالت الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها البرازيل ثم الهند وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران وجنوب إفريقيا. كما تتصدرأمريكا العالم من حيث أعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس التاجى، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

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