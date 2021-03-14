أفغانستان: مقتل شرطى فى هجوم لمسلحين شرق البلاد

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "طلوع نيوز" التلفزيونية فى أفغانستان، أوضحت المصادر الأفغانية أن الهجوم الدموى استهدف مدينة جلال آباد، ما أسفر عن مقتل حارس أمن فى شركة بريشنا شيركات" الأفغانية للكهرباء.
وأشارت المصادر إلى أن المسلحين "أطلقوا النار على رجل الشرطة، فأردوه قتيلاً، أثناء أداء الخدمة على بوابة الشركة وسرق المسلحون سلاحه أيضًا.
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