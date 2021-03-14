رئيس وزراء أستراليا يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وكتب موريسون فى تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، "تلقيت اليوم الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد مع جين ماليسياك، التى كانت أول شخص فى أستراليا يتم تطعيمه معى منذ 3 أسابيع، إنها بصحة جيدة ولم تبلغ عن أى أثار جانبية من أول تطعيم لها باللقاح"، وأضاف: "للتذكير، التطعيمات مجانية وطوعية للجميع فى أستراليا، وقد وجد خبرائنا الطبيون أن هذه اللقاحات آمنة وفعالة".
وشدد رئيس الوزراء الأسترالى على ضرورة اتباع الإجراءات الصحية الحالية لتجنب انتشار العدوى، حيث تشمل الإجراءات الوقائية ضرورة ارتداء الكمامة الطبية، وكتب: "من المهم أن تتذكر حتى بعد تلقيك التطعيم، يجب أن تستمر فى اتباع السلوكيات الآمنة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا".
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