جدة - نرمين السيد - قال وزير الداخلية الأردنى المكلف بوزارة الصحة، مازن عبدالله هلال الفراية، اليوم الأحد، إن القوات المسلحة الأردنية بدأت بإنشاء مصنع، سيكون قادرًا على إنتاج كميات من الأكسجين، حسبما نقلت قناة "سكاى نيوز عربية"، منذ قليل.





وتأتى تصريحات وزير الداخلية الأردنى على خلفية حادثة مأساوية شهدتها الأردن، أمس السبت، عندما انقطع الأكسجين عن مستشفى السلط، الذى يعالج مرضى كورونا، ما أدى إلى وفاة 7 أشخاص. وأعلن الديوان الملكى الأردنى، أمس السبت، إقالة الدكتور نذير مفلح محمد عبيدات وزير الصحة، من منصبه، وتكليف وزير الداخلية مازن عبد الله هلال الفراية بأعمال الوزارة الشاغرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأردن: القوات المسلحة بدأت بإنشاء مصنع لإنتاج كميات من الأكسجين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.