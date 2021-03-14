الاحتل الاسرائيلى يعتقل طالبي ثانوية عامة من زبوبا غرب جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، طالبي ثانوية عامة من قرية زبوبا غرب جنين. وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطالبين محمد حسن زغل، وأحمد محمد عطاطرة، أثناء تواجدهما عند مفترق قرية زبوبا، في طريق عودتهما إلى منزليهما.

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